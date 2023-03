An den Osterfeiertagen soll niemand auf frische und gesunde Lebensmittel verzichten müssen. Dieses Ziel haben sich ehrenamtliche Kräfte aus dem Rathaus, aus der katholischen und der evangelischen Kirche gesetzt. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen: Und so werden am Gründonnerstag, 6. April, wieder 120 bis 150 Bürgerinnen und Bürger mit Salaten, Paprika, Tomaten, Gurken und anderen frischen Lebensmitteln versorgt. Die Gemüse-Ausgabe für bedürftige Menschen findet von 10.30 bis 11.30 Uhr im Dekanatszentrum statt.

Aus Spenden finanziert

Während des ersten Lockdowns, im März 2020, kamen die Bürgermeister Astrid Glos und Manfred Freitag zum ersten Mal auf die Idee, frische Lebensmittel an Mitbürger auszugeben. In Zusammenarbeit mit Hildegard Töpfer und ihrem Verein "Empathie e.V." werden seither nicht nur kurz vor den Osterfeiertagen, sondern auch zu Erntedank und vor Weihnachten solche Maßnahmen organisiert. "Diese Aktionen werden komplett aus Spenden finanziert", erklärt Glos.

Freiwillige Helfer verteilen die Lebensmittel im Dekanatszentrum, die Bürger können aus einer Vielzahl an gesunden Lebensmitteln auswählen und ganz gezielt das mitnehmen, was sie daheim verarbeiten wollen. "Wir werden auch heuer wieder an Erntedank und in der Vorweihnachtszeit tätig", kündigt Astrid Glos an.

Spenden für die Aktionen sind jederzeit willkommen. Sparkasse Mainfranken, IBAN: DE 05 79050000 0042 0674 96. Verwendungszweck: "Gemüsekiste".