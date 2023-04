Der Gemeinderat beschäftigte sich ausgiebig mit dem Vorhaben eine "Buchbrunn-App" einzurichten. Bürgermeister Hermann Queck hatte dazu eine Videoschaltung mit Daniel Hegenbarth vom Unternehmen Cosmema organisiert und ließ das Projekt vorstellen.

Ziel ist es, über die App, ein kleines Programm auf dem Smartphone, in der Gemeinde Informationen zu verbreiten. So könnten ein Wasserrohrbruch oder eine Hochwassergefahr in Echtzeit an angeschlossene Bürger weitergegeben und Gefahren verringert werden. Neben weiteren zahllosen Möglichkeiten könnte auch der Dorfladen vor Geschäftsschluss auf noch vorhandene Frischware hinweisen. Das Unternehmen Cosmema bietet für das Programm einen Rund-um-die Uhr-Service an sieben Tagen an.

Die Kosten sind nach Einwohnerzahl gestaffelt. Eine einmalige Zahlung zur werbefreien Einrichtung beläuft sich auf 3449 Euro, die monatliche Betreuung auf 220 Euro. Harald Kümmel sah hinter der Einrichtung herausragende Möglichkeiten für das Dorf, Dieter Koch hinterfragte ergänzend, was mit älteren Menschen geschehe, die nicht über moderne Technik verfügten und regte an, nicht sofort zu entscheiden.

David Haaß vermutete, dass sich allenfalls 20 Prozent der Bevölkerung beteiligten. Thomas Friederich bezweifelte, dass in Buchbrunn genügend Informationen anfielen, die zu verbreiten wären. Günstig sei das Programm für den Dorfladen; das aber sei nicht ausschlaggebend. Auch Michael Friederich regte eine Vertagung an. Somit kommt das Vorhaben in der nächsten Sitzung erneut auf den Tisch.

Weitere Themen am Ratstisch

* An der Ostseite der Mehrzweckhalle wird ein eingeschossiger Pultdachanbau in Holzbauweise errichtet. Der Gemeinderat folgte mit seiner Zustimmung einer Anregung des TSV.

* Die Gemeinde Buchbrunn beteiligt sich nicht am kommunalen Klimaschutz-Netzwerk Main-Rhön. Dieter Koch hatte sich davon neue Ideen versprochen; der Gemeinderat zeigte sich jedoch mehrheitlich vom Vorhaben nicht überzeugt.

* Um drohendem Gebäude-Leerstand zu begegnen, beschloss der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der Mainland-Allianz eine Förderrichtlinie für Abriss- und Entsorgungsarbeiten. Die Umsetzung wird von ILE-Begleiterin Veronika Endres betreut.

* Mitglieder der Feuerwehr, die als Maschinist eingesetzt werden, erhalten bei Vorlage der Rechnung, des Führerscheins und einer Bestätigung des Kommandanten 1500 Euro als Zuschuss zur Führerscheinklasse C 1.

* Die Gemeinde beteiligt sich am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Koch unterstrich, dass die Beteiligung der Bevölkerung an Maßnahmen auch nach Abschluss des Programms anhalte und sich die Gemeinde mit ihren Leistungen nicht zu verstecken brauche. Es gab drei Gegenstimmen.

* An der Kreuzung Schulstraße/Am Schelm wurde das Aufstellen eines Hinweiszeichens auf die Kreuzung beantragt. Der Gemeinderat lehnte den Antrag ab.

* Auf dem Spielplatz wurde eine neue Rutsche installiert. David Haaß lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Bauhof.