Die 23. Ehrenamtsgala des Fußballkreises Würzburg im Rittersaal von Schloss Grumbach in Rimpar war die passende Gelegenheit an 23 Mitarbeiter der Fußballvereine des Fußballkreises Würzburg Dank zu sagen für ihre Vereinsmitarbeit. An diesem Tag versammelten sich 655 Dienstjahre, um die Auszeichnungen entgegen zu nehmen. BFV-Vizepräsident und BV Jürgen Pfau und Kreisvorsitzende Marco Göbet überreichten Ehrenurkunde des DFB und eine nicht im Handel erhältliche Armbanduhr als Zeichen des Dankes des Deutschen Fußball-Bundes.

DFB-Kreisehrenamtsbeauftragte Ludwig Bauer schilderte in der Laudatio die Verdienste des Preisträgers. Seit 1985 bis heute gehört Josef Grebner vom FC Großlangheim dem Vereinsausschuss an. Seit 1991 vertritt er den Verein bei allen kirchlichen und weltlichen Festlichkeiten als Fahnenträger. Dazu erledigt er seit 2000 ,als Gerätewart alle Reparaturen, früher zusammen mit Toni und jetzt alleinverantwortlich. Ob Berieselungswagen, Rasenmäher, Tore schweißen usw., er ist sich für nichts zu schade. Ein "es geht nicht" gibt es bei ihm nicht. Er ist da wenn Arbeitsdienste anstehen, hilft beim jährlichen Weinfest beim Auf- und Abbau und steht beim Sportheimdienst mit seiner Frau zusammen hinter der Theke. Durch ihn hat der Verein schon sehr viel Geld gespart und hofft noch auf viele Jahre seiner Mitarbeit. Als Dankschön für sein Wirken für den Fußballsport in seinem Verein und in der Öffentlichkeit schickt der DFB diese Herrenarmbanduhr mit Urkunde. Ludwig Bauer gratuliert dem FC Großlangheim zu seinem Allrounder Herrn Josef Grebner und ihm zu seiner DFB-Sonderehrung.

Von: Ludwig Bauer (Kreisehrenamtsbeauftragter im Fußballkreis Würzburg)