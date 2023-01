Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Volkach empfiehlt in einer Pressemitteilung, der die folgenden Informationen entnommen sind, für den Januar drei Titel in ihrer Rubrik „Drei für unsere Erde“.

Klima-Buchtipp: In Buch „Unter Null Grad - Countdown im Eis“ von Ele Fontain geht es um zwei Jugendliche, die in unterschiedlichen Welten aufwachsen und sich dann in der kanadischen Arktis begegnen. Yutu lebt in einem Dorf mit seiner Großmutter, beobachtet, wie sich die Natur verändert. Bee zieht mit ihren Eltern immer wieder um, denn ihr Vater ist Geologe. Geschickt verbindet die Autorin die Leben der beiden Jugendlichen, zeigt die Folgen des Klimawandels nicht nur für Tiere und ihre Umwelt, sondern auch für den Menschen., heißt es zur ersten Buchempfehlung (256 Seiten, 15 Euro, dtv 2022, ab zwölf Jahren, ISBN: 978-3-423-76411-7).

Umwelt-Buchtipp: „Afrika! Menschen, Tiere und Natur der Savannen“ stammt aus der Feder von Katharina Vlcek. Mit viel Sensibilität und Respekt nähert sich die Autorin dem Kontinent Afrika, zeigt die Vielfalt und klammert gesellschaftskritische Aspekte nicht aus (96 Seiten, 20 Euro, Haupt 2022, ab zehn Jahren, ISBN 978-3-258-08290-5).

Natur-Buchtipp: „Die Welt der Süßwasserquellen“ haben Heiko Pludra, Herbert Frei und Christin Müller verfasst. Der eindrucksvolle Band gibt Auskunft über rund 350 Süßwasserquellen, die sorgfältig fotografiert, kartiert und erforscht wurden (192 Seiten, 29,90 Euro, Pietsch 2022, ab 14 Jahren, ISBN 978-3-613-50928-3).