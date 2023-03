Wie der Profi Brot backt, erfuhren die acht Geiselwinder Kommunionkinder vor kurzem in der Bäckerei Müller. Sie durften Bäckermeister Joachim Müller über die Schulter schauen und selber mit anpacken, als er die ersten Solibrote der diesjährigen Fastenaktion vorbereitete und buk.

Alle Fragen rund um die verschiedenen Mehlsorten, die richtige Temperatur beim Backen und wie man Sauerteig gewinnt, konnte Bäcker Müller beantworten. Während der Teig "gehen" musste, haben sich die Kinder gemeinsam Fürbitten für den Aschermittwochs-Gottesdienst überlegt. Anschließend waren sie dabei, wie das Solibrot in den Ofen geschossen wurde.

Frisch aus dem Ofen, wurde das Brot in der Geiselwinder Pfarrkirche St. Burkhard in die Kirche gebracht und verbreitete während des Gottesdienstes herrlichen Duft. Am Ende der Feier segnete Pfarrer Joseph das Solibrot. Die Kinder verkauften es, und konnten pro Laib 60 Cent für die Misereor-Solibrot-Aktion einnehmen… viele gaben mehr, so dass insgesamt an diesem Abend 60 Euro für die Aktion gesammelt werden konnten. Das Solibrot gibt es noch bis Ostern immer dienstags, mittwochs und samstags in der Bäckerei Müller, Marktplatz 6, in Geiselwind.

Von: Margot Burger (Pfarrgemeinderätin, Pfarrei St. Burkhard, Geiselwind)