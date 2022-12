Seinen 60. Geburtstag nutzte Markstefts Bürgermeister Thomas Reichert um die Bevölkerung zu einem Besuch in die historische Hafenanlage und die in Restaurierung befindlichen Gebäude einzuladen.

Zahllose Geburtstagsgäste nutzten die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen der Baustelle zu schauen. "Ich will Leute wieder zusammenbringen", hatte sich Reichert vorgenommen, denn in den vergangenen Monaten konnten kaum Veranstaltungen stattfinden, man konnte sich kaum einmal treffen.

Als Reichert zum Bürgermeister kandidierte hatte er sich zwölf Jahre Amtszeit vorgenommen mit dem 60. Geburtstag als rundem Geburtstag in der Amtszeit. Die Möglichkeit den Rohbau zu besichtigen erschien ihm da besonders geeignet, denn zuhause alle paar Minuten Gratulationsgäste zu empfangen schien ihm eine weniger gute Idee.

Unterstützt von Sven Appold, der als Freundschaftsdienst Verpflegung und Getränke organisierte, wurden die Gäste mit Glühwein und allerlei Getränken bewirtet, der Plausch untereinander stand im Vordergrund.

Thomas Reichert kam am 11. Dezember 1962 im badischen Offenburg zur Welt und kam aus beruflichen Gründen 2010 auf der Suche nach einem neuen Domizil in das Städtchen am Main.

In seiner Amtszeit will er die Belebung des Hafens zu Ende bringen, den erneut zu eng gewordenen Kindergarten erweitern und die Kanalisation an die Kitzinger Kläranlage anschließen. Er habe also noch genug zu tun, denn 2026 soll mit dem Ende der Amtszeit auch politisch Schluss sein, betonte er strahlend.