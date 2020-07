Kinder feiern Kommunion mit Familien

Die Erstkommunionfeiern mussten in diesem Frühjahr wegen der Corona-Pandemie und der besonderen Vorschriften für Gottesdienste und Veranstaltungen ausfallen, können jedoch aufgrund der Lockerungen nun stattfinden.

Dabei gilt es natürlich, entsprechende Hygienevorschriften zu beachten, und das Abstandsgebot in der Kirche muss eingehalten werden. Deswegen sind die Plätze in der Kirche vorwiegend für die Erstkommunikanten, ihre Familien und die Verwandten reserviert.

In der Stadtpfarrkirche von Eltmann findet am Sonntag, 12. Juli, um 10 Uhr die Erstkommunion für die Kinder aus Limbach statt und am Sonntag 19. Juli, um 10 Uhr für die Kinder aus Eltmann sowie am Sonntag, 26. Juli, um 10.30 Uhr für die Kinder aus dem Stadtteil Weisbrunn.

Weitere Erstkommunionfeiern sind am Samstag, 25. Juli, in Breitbrunn, am Sonntag, 26. Juli, in Schönbach, am Samstag, 12. September, und Sonntag, 13. September, in Ebelsbach sowie am Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September, in Kirchlauter. Der Gottesdienstbeginn ist hier jeweils um 10 Uhr. Im Ebelsbacher Gemeindeteil Schönbach haben Erwachsene das Pfarrgelände hergerichtet, damit die Kommunionfeier auf dem Areal im Freien stattfinden kann. gg