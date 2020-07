Keine neuen Infektionen im Landkreis

Die Corona-Lage im Landkreis Haßberge bleibt weiterhin stabil. Das Gesundheitsamt Haßberge meldet keine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit bleibt die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis auf 172 (Stand: 20. Juli, 13 Uhr), so teilte das Landratsamt in Haßfurt am gestrigen Montag mit. 163 Bürger sind mittlerweile wieder gesund; aktuell sind noch drei Personen an dem neuartigen Virus erkrankt. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich derzeit 20 Personen.

Was ist bei Verdacht auf eine Corona-Infektion zu tun? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/oder an einem Verlust von Geruchs-/ Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen. Fragen rund um das Corona-Geschehen werden auf der Internetseite des Landkreises beantwortet, erreichbar un-ter www.hassberge.de. red