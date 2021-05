In der Markgrafenkirche trafen sich in zwei Gottesdiensten insgesamt 35 Konfirmanden, die vor 60, 65, 70 und 75 Jahren zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gegangen waren. Die Predigt hielt Pfarrer Elmar Croner, für die Umrahmung sorgten Jürgen Schönauer an der Orgel, der Posaunenchor, der Liturgische Chor und der kleine Chor.

Als Jubiläumsgast nahm Friedrich Schröter, der lange Zeit in Neudrossenfeld als Pfarrer gewirkt hatte, an der Kronjuwelkonfirmation teil. H. Wunner