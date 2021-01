Die evangelische Kirchengemeinde Christuskirche Forchheim lädt Interessierte dazu ein, mit Pfarrer Knut Cramer über die Jahreslosung - "Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!" (Lukas 6,36) von Wohnzimmer zu Wohnzimmer beziehungsweise Computer zu Computer ins Gespräch zu kommen. Der Chat findet am Dreikönigstag, 6. Januar, um 19.30 Uhr statt. Es handelt sich um ein reines Gesprächs- und Austauschangebot, nicht um einen digitalen Gottesdienst, in dem jeder seine Gedanken einbringen kann. Wer teilnehmen möchte, kann sich direkt bei Pfarrer Cramer per E-Mail an Knut.Cramer@elkb.de melden und bekommt anschließend die Zugangsdaten zugesandt. Es wird die Plattform Microsoft Zoom verwendet. Es wird nur ein Endgerät mit Internetanschluss, Mikrofon und gegebenenfalls Videofunktion benötigt. red