Obwohl das offizielle Anschwimmen der Wasserwacht noch nicht erfolgt ist, konnte man am Sonntag den Eindruck gewinnen, dass die Saison am Trebgaster Badesee bereits eröffnet ist. Die in Kraft getretene Verordnung zur Lockerung der Kontaktbeschränkungen ließ deutlich erkennen, wie sehr die Menschen darauf gewartet haben. Viele nutzten die wiedergewonnenen Freiheiten. Einige Mutige wagten sich sogar in das doch noch kühle Nass. Foto: Dieter Hübner