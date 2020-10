Inge Übelhack aus Sonnefeld erhielt aus den Händen des Landrates Sebastian Straubel (CSU/LV) im Beisein von MdL Martin Mittag (CSU) und von Bürgermeister Michael Keilich (CSU) die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Ein schwerer Unfall

Dahinter steht, so ging aus der Laudatio des Landrates hervor, eine jahrelange unermüdliche und aufopfernde Pflege des Sohnes Stefan, der 1996 bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt wurde, dass er seitdem vom Kopf abwärts querschnittsgelähmt ist.

Trotzdem kann Stefan Übelhack im IT-Bereich bei der Firma Pfaff Bürobedarf in Michelau arbeiten. Sein dortiger Chef stellt extra einen behindertengerechten Arbeitsplatz zur Verfügung und Stefan wird als Mitarbeiter sehr geschätzt, was eine Perspektive für sein weiteres Leben bedeutet. Zudem ist ein Heimarbeitsplatz eingerichtet. Nicht nur, dass er täglich nach Michelau gebracht und wieder abgeholt wird, er wird vorwiegend von Inge Übelhack in der vertrauten Umgebung zu Hause versorgt.

Er genießt den Trost, den Beistand und die Sicherheit der Familie, um so die körperliche Einschränkung und den seelischen Schmerz einigermaßen zu ertragen. Bei Bedarf stehen die beiden Söhne Michael und Martin für die Pflege zur Verfügung.

Auch im Verein engagiert

Um von den alltäglichen Anstrengungen ein wenig Abstand zu gewinnen, fungiert die Ausgezeichnete seit vielen Jahren als Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereines Sonnefeld. "Sie meistern ihr Schicksal gemeinsam als Familie. Aber die Hauptlast trägt die Mutter Inge Übelhack", sagte Straubel, der für das herausragende Engagement den Dank aussprach.

Michael Keilich meinte, dass diese Arbeit Respekt verdiene und Martin Mittag stellte fest: "Diese Lebensleistung ist nicht hoch genug einzuschätzen." Das Schlusswort von Inge Übelhack war: "Ich gebe nicht auf."