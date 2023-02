Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Erlangen/Erlangen-Höchstadt setzt sich seit vielen Jahrzehnten für mehr Naturschutz und Artenvielfalt in den beiden Landkreisen ein. Um neue Mitglieder und Aktive zu gewinnen, ist ab sofort ein Team junger LBV-Botschafter in Erlangen und Erlangen-Höchstadt unterwegs. Die Botschafter nehmen keine Bargeldspenden entgegen und sind deutlich an ihren T-Shirts oder Jacken mit LBV-Logo zu erkennen. Außerdem tragen sie einen Mitarbeiterausweis bei sich und beachten alle aktuell geltenden Hygiene-Richtlinien.

Wofür engagieren sie sich? Laut Pressemitteilung des Verbands kommen in der Region viele seltene und bedrohte Tiere und Pflanzen vor. Die LBV-Kreisgruppe führt daher verschiedene Projekte zum Schutz dieser Arten durch. Ein Schwerpunkt ist dabei der Schutz von Gebäudebrütern wie Mauersegler, Mehlschwalbe oder Turmfalke. Neben der Kartierung informieren und beraten LBV-Mitglieder auch Privatpersonen oder Kommunen zu diesem Thema.

Der LBV Erlangen betreut rund 400 Nistkästen für Vögel und Fledermäuse, darunter auch Spezialkästen wie zum Beispiel für die Schleiereule oder den Wiedehopf. LBV-Aktive leisten viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit bei der Biotoppflege auf den rund 37 Hektar LBV-Flächen in den beiden Landkreisen. Dazu zählen neben einer artenreichen Streuobstwiese nahe Erlangen auch vier naturschutzfachlich bedeutsame Weihergrundstücke im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Die LBV-Schutzgebiete sind ein wertvoller Lebensraum für den bedrohten Moorfrosch, den seltenen Purpurreiher, den Eisvogel, das Blaukehlchen oder auch das Breitblättrige Knabenkraut.

Kindergruppen beim LBV

Im Botanischen Garten Erlangen betreut der LBV eine Musterfutterstelle und bietet regelmäßig Führungen an. In drei LBV-Kindergruppen und einer Jugendgruppe können Kinder und Jugendliche spielerisch die Natur entdecken. Eine weitere Kindergruppe befindet sich gerade im Aufbau. Neu gegründet seit Herbst vergangenen Jahres ist auch die LBV-Hochschulgruppe an der FAU Erlangen-Nürnberg. Die Kreisgruppe bringt sich in kommunalen Gremien mit Wissen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Arten- und Klimaschutz ein und macht sich für mehr Naturschutz in der Region stark. „Unsere Expertinnen und Experten geben ihr Wissen bei vielzähligen kostenlosen Naturveranstaltungen mit viel Freude an Interessierte weiter. In unseren Kinder- und Jugendgruppen setzen wir uns als gemeinnütziger Verband auch für den Naturschutznachwuchs ein“, berichtet Christoph Daniel, erster Vorsitzender der Kreisgruppe.

Auf Unterstützung angewiesen

Um diese wichtige, gemeinnützige Arbeit weiterhin zu sichern, benötigt der LBV Erlangen/Erlangen-Höchstadt ehrenamtliche und finanzielle Unterstützung. „Wir hoffen auf die Unterstützung und Stimme vieler Naturfreundinnen und -freunde, wenn der Naturschutz in den kommenden Wochen an der Haustür klingelt, und bitten darum, auch im Bekannten- und Verwandtenkreis von der Aktion zu erzählen“, sagt Daniel. „Die jungen Menschen und Studierenden leisten hier einen wertvollen Beitrag für den Naturschutz vor Ort, indem sie über das Engagement des LBV Erlangen/Erlangen-Höchstadt informieren“, so der erste Vorsitzende des LBV Erlangen/Erlangen-Höchstadt weiter. red