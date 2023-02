Bei der Bio-Fachmesse „Biofach“ in Nürnberg waren auch Betriebe aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt vertreten. „Optima Feinkost “ aus Höchstadt und die „Minderleinsmühle“ aus dem Landkreisosten präsentierten sich einem breiten Fachpublikum. Kreisrat Manfred Bachmayer (Die Grünen) hat die Unternehmen an ihrem Stand besucht, das teilt er in einer Pressemeldung mit.

Neues Design vorgestellt

Unter dem Motto „Von Grund auf natürlich“ präsentierte sich die Minderleinsmühle auf der „Biofach“ in Nürnberg, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel . Die beiden Geschäftsführer Irene Reif und Andreas Wenning erläuterten Kreisrat Manfred Bachmayer das neue Design der Marke Rosengarten.

Bio in handwerklicher Tradition sei für die Naturkost-Marke Rosengarten der Minderleinsmühle eine Selbstverständlichkeit. Das Angebot umfasst klassische Müslis, aber auch Müslimischungen und Porridges (Haferbrei) aus heimischen Vollkornflocken. Ziel des Unternehmens sei es, gemeinsam mit den Kunden einen Beitrag zu einer nachhaltigen Landwirtschaft und zur Bewahrung einer lebenswerten Umwelt zu leisten.

Bio-Feta aus Höchstadt

„Optima Feinkost “ aus Höchstadt ist mit ihrem Angebot aus „Bio-Feta“ und „Peperoni“ auf der Fachmesse. Ökologische Nachhaltigkeit und Respekt für griechische Traditionen sei die Philosophie des Unternehmens. Allerdings sei der Trend zu günstigeren Preisen für die weitere Entwicklung der Bio-Landwirtschaft nicht förderlich, sagte Geschäftsführer Athanasios Pasvanis. red