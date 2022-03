Dieses Jahr vereint die Eisgala, was während der Pandemie oft nicht möglich war: gemeinsam Sport treiben, vor Publikum auftreten und um die Welt reisen. Um die Welt reisen?

„Mit unserem Motto fügen wir verschiedene Länder und Musikstile der Welt in einer Show zusammen“, sagt Nadja Müller, die Vorsitzende des Eis- und Schwimmsport-Clubs Höchstadt (ESC). Die Eisgala am 12. März verspricht mit über 300 Eiskunstläufern von den Kleinsten bis zu Erwachsenen ein abwechslungsreiches Programm von rund zweieinhalb Stunden, das qualitativ so hochwertig sei wie noch nie, wie Müller erklärt: „Wir zeigen sogar anspruchsvolle Dreifachsprünge, und alle sind mit großem Engagement dabei.“

Reges Treiben im Eisstadion

Eine Woche vor der großen Gala herrscht reges Treiben im Eisstadion . Die Gruppen üben ihre Tänze zur Musik und einige Sportlerinnen und Sportler tragen bereits ihre Kostüme, wie auch Eva Philipp. Die Neunjährige probt mit ihrem Team und erzählt: „Es ist schön, mit meinen Freundinnen in einer Gruppe zu sein. Am meisten Spaß macht mir der Flieger.“ Bei dieser Figur fährt man auf einem Bein, lehnt sich nach vorne und streckt das andere Bein nach hinten aus. Das „Fliegen“ wird bei der diesjährigen Eisgala insgesamt eine große Rolle spielen. „Wir werden die ganze Eishalle in einen Flughafen verwandeln – mit Bordküche, Bodenpersonal, Durchsagen und vielem mehr“, schwärmt Nadja Müller, die sich als langjährige Flugbegleiterin voll in ihrem Element sieht.

Aufwendige Kulissen

Einen Piloten für den Abend gibt es auch schon – Simon Avendaño, den organisatorischen Leiter der ESC-Abteilung Eiskunstlauf. Am Tag der Eisgala wird er in eine alte Fliegerjacke schlüpfen und ein selbst gebautes rotes Flugzeug mit fünf Metern Spannweite durch die verschiedenen Stationen lenken. Aus Pappe, Linoleum und Stoff baute er auch weitere Kulissen.

„Die Ideen entstehen zuerst im Kopf, und dann überlege ich mir, wie ich diese möglichst praktisch und realistisch umsetzen kann. Der Elefant soll beispielsweise durch wenig Gewicht leicht bewegt werden können, aber dennoch behäbig wirken“, sagt Avendaño.

Gemeinsam mit passenden Bildern auf einer großen Leinwand soll die Kulisse eine Atmosphäre schaffen, die das Publikum mitten ins Geschehen versetzt und die Sportlerinnen und Sportler ins Zentrum rückt.

Training während der Pandemie

Deren Vorfreude ist umso größer, weil in den letzten beiden Jahren die traditionelle Eisgala zum Abschluss der Saison ausfallen musste. „Die Pandemie war und ist von vielen Einschränkungen und Auflagen geprägt, aber wir sind wirklich froh, dass wir in dieser Saison die gesamte Zeit trainieren konnten“, berichtet Müller und fügt hinzu, dass es gerade für die Kinder wichtig sei, die Regelmäßigkeit und den gemeinsamen Sport aufrechtzuerhalten.

Auch Paula Görl genießt es, mit anderen zu trainieren. Die Neunjährige freut sich auf ihre erste Eisgala: „Es macht total Spaß, gemeinsam zu proben, und es sieht so schön aus, wenn viele gleichzeitig eislaufen.“

Vorverkauf läuft bereits

Die Eisgala startet am Samstag, 12. März, um 19 Uhr im Eisstadion Höchstadt. Einlass und Abendkasse beginnen um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bücherstube Höchstadt, Am Vogelseck 1. Erwachsene zahlen zehn, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre fünf Euro und für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei. Karten, die bereits für die Eisgala 2020 gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Für die Veranstaltung gilt 2G.