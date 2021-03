Der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel ( CSU , Theres) macht in einer Pressemitteilung auf die bayernweite Kampagne "Dein Smartphone - Deine Entscheidung" der Polizei Bayern aufmerksam. "Diese hat sich das Ziel gesetzt, Eltern und Jugendliche bei der Mediennutzung und der Verbreitung von extremistischen und pornografischen Inhalten zu sensibilisieren", erläutert Vogel. Textnachrichten, Bilder oder Videos per Messenger zu verschicken, gehöre für viele Kinder und Jugendliche zum Alltag, sagt er. "Es ist wichtig, sowohl die Kinder als auch die Erziehungsberechtigten auf die möglichen Gefahren und Folgen dieser Problematik hinzuweisen", so Vogel weiter. Laut den Ausführungen des Stimmkreisabgeordneten umfasst die Kampagne der Polizei spezielle Elternabende und gemeinsamen Unterricht durch Polizeibeamte . Die Aufklärung der Heranwachsenden zum Thema Cybermobbing und Gewaltdarstellungen sei ein wichtiger Bestandteil der Bildung und Erziehung. Vogel spricht die Hoffnung aus, dass sich möglichst viele Schulen, Eltern und Jugendliche mit der Informationskampagne auseinandersetzen und beteiligen. red