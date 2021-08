Auch der Gartenbauverein Neudrossenfeld hat unter der Pandemie gelitten. Vom geplanten umfangreichen Programm konnte nur der Kurs "Winterschnitt von Gehölzen" mit Jürgen Pflaum auf der Streuobstwiese am Friedhof gehalten werden.

Bei der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus der "Alten Treuen" wurden nun die Sieger des Einzelhauswettbewerbs und mehrere Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet.

Unter dem Motto "Neudrossenfeld blüht auf" wurden im Herbst 2020 wieder Blumenzwiebeln in den Baumscheiben und in den Grünstreifen an der Ortsdurchfahrt gesteckt. Im Februar waren die ersten Krokusse und Winterlinge zu sehen und pünktlich zum Osterfest blühten dann auch die Narzissen auf.

Corona hat auch die Anzahl der Arbeitseinsätze reduziert, größere Veranstaltungen wie das Europafest oder der Weihnachtsmarkt fanden nicht statt. Jedoch konnten die Mitglieder wieder Gartengeräte ausleihen und an einer Sammelbestellung für Obstgehölze teilnehmen. Zwei Apfelbäume des Kreisverbands wurden an den Spielplätzen im Itzgrund und in Altdrossenfeld gepflanzt.

Gerhard Andersch trug den Kassenbericht vor, Michael Kaim bescheinigte ihm eine korrekte Arbeit.

Für 25 Jahre Treue wurden Hilde Baumann, Karl-Heinz Funk, Jörg Herold, Hermann Kolb, Gabi Vogt und Elisabeth Waldmann geehrt. Seit 40 Jahren ist Wilfried Schlöger dabei, seit 50 Jahren Hans Amschler.

Die Einzelhauspreise gingen für das Jahr 2020 an die Familie Schnupp in Altdrossenfeld (Obstwiese, Staudengarten), Richard Rost in Altdrossenfeld (Blumenwiese) und an die Familie Götz, Am Wald 15 (Trockenmauer und Staudengarten). Im restlichen Jahresablauf soll versucht werden, die eine oder andere ausgefallene Veranstaltung vom Vorjahr nachzuholen. Geplant sind Vorträge und eine Gartenrallye.

Kreisvorsitzender Günter Reif stellte in seinem Grußwort heraus, dass der Gartenbauverein Neudrossenfeld zu den aktivsten im Landkreis Kulmbach gehört. Werner Reißaus