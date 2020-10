Beim Tagessausflug des Kreisverbands Forchheim im Bayerischen Gemeindetag blieb man in den eigenen "vier Wänden". Ziel war der Luftkurort Streitberg. Hier wurden die rund 30 Teilnehmer, meist amtierende Bürgermeister und ehemalige Rathauschefs, von der Kreisvorsitzenden Christiane Mayer vor dem Bürgerhaus begrüßt. Bürgermeister Marco Trautner stellte den Markt Wiesenttal kurz vor.

So sei die Gemeinde mit den beiden staatlich anerkannten Luftkurorten Muggendorf und Streitberg vom Fremdenverkehr geprägt. "Wir pflegen einen sanften, naturverträglichen Tourismus" , so Trautner. Heuer sei dieser allerdings, besonders an den Wochenenden, manchmal aus dem Ruder gelaufen. Unter der Führung von Jörg Ankenbrand vom FSV Streitberg ging es steil bergan auf Burg Streitberg. Dort führte Toni Eckert über das weiträumige Burggelände zum kürzlich zugänglich gemachten Lochgefängnis. Weiter ging es nach Oberfellendorf zur Einkehr im Gasthof Sponsel. hl