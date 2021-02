Zwischen den Trinkwasserpumpwerken in Kleinwalbur und Ottowind verläuft eine Wasserleitung der Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO). Ursprünglich wurde diese in den 80er Jahren als Teil eines übergeordneten Rohrleitungssystems geplant. Seit 1989 wird sie ausschließlich für die Wasserversorgung von Mirsdorf und Ottowind verwendet. Nachdem der ursprüngliche Charakter der Leitung nicht mehr gegeben ist, strebte die FWO an, diese an die Gemeinde Meeder zu übereignen. Bevor sich die Gemeinderäte mit der Thematik beschäftigten, musste Bürgermeister Bernd Höfer (CSU) erst etwas klarstellen. "Nein, nein, nein, die Gemeinde will die Wasserversorgung nicht, wie es in einer Zeitungsmeldung steht, abgeben." Höfer weiter: "Es geht ausschließlich darum, eine Wasserleitung, die nur von uns genutzt wird, zu übernehmen." Einstimmig wurde beschlossen, dem Übergabevertrag rückwirkend zum 1. Januar 2021 zuzustimmen. mr