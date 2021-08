Die Geldspende des Rotary-Hilfswerkes Kulmbach über 3000 Euro kann der Taekwon-Do Kulmbach e.V. zum Aufbau eines neuen Übungszentrums in der Lichtenfelser Straße im ehemaligen A.-Roth-Teppichlager gut gebrauchen. Die Schule für Kwon, Jae-Hwa Taekwon-Do besteht in Kulmbach seit 2001 und war bislang in der Vorwerkstraße eingemietet. Es wird allen Interessierten, ob jung oder alt, Kampfkunstunterricht auf höchstem Niveau angeboten. Der Kulmbacher Facharzt für Orthopädie, Ralph-Jörg Aman, der Taekwon-Do Kulmbach vorsteht und auch leitet, ist sehr glücklich, dass die neuen Trainingsräume in der Lichtenfelser Straße längerfristig angemietet werden konnten. In den Aufbau der neuen Räumlichkeiten wurde sehr viel Eigenleistung investiert und noch gibt es einiges zu tun. Horst Hohenner und Peter Bastobbe vom Rotary-Hilfswerk Kulmbach übergaben dieser Tage die Spende für den Ausbau der neuen Trainingsräume. Was den beiden Rotariern besonders imponierte, ist, dass in der Kampfsportschule auch Inklusion betrieben wird und die Jugendlichen nach der schweren Corona-Zeit wieder eine Anlaufstelle haben, um ihrem Sport nachzugehen. Ralph-Jörg Aman: "Wir haben derzeit 120 Mitglieder und zum Glück in der Corona-Zeit nicht so viele Mitglieder verloren. Ein Problem war allerdings unsere Fördergruppe, mit der wir keinen Online-Unterricht vornehmen konnten." Rei.