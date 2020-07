Gefährliche Egoisten

Ein Virus hält die Welt im Würgegriff, gefährdet Existenzen, kostet Menschenleben. Dass eine Gesellschaft alles tun sollte, um diese Gefahr bestmöglich einzudämmen, ist unabdingbar. Lockdown, Maskenpflicht, Konjunkturprogramme , in beinahe allen Antworten zur Eindämmung und zum Überstehen der Pandemie steckt der Teufel im Detail - und Fehler in der Ausführung. Vieles hätten die Verantwortlichen besser lösen können, manches müssen. Darüber öffentlich zu diskutieren, ist nötig und selbstverständlich in einer wehrhaften Demokratie . Und doch leben die meisten hierzulande in einer Oase der Glückseligen, Corona nicht am eigenen Leib ertragen haben zu müssen. Statt dies zu loben, wirkt der vergleichsweise milde Verlauf in Deutschland wie Wasser auf die Mühlen der Weltverschwörer. Sie wittern Verrat am Volk , behaupten, Corona sei ein Fake und fürchten eine Impf-Diktatur. Politikern und Medien zu misstrauen, ist in diesen Kreisen normal. Diese Feindbilder werden um Mediziner und Wissenschaftler ergänzt. Dieses Hineinsteigern als alberne Spinnerei abzutun, wäre fatal. Wer absichtlich die Chance torpediert, die Pandemie zu überwinden, handelt nicht nur egoistisch. Er bringt alle in Gefahr