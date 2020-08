Funktionsweise der Schneckenpresse

Schneckenpresse Auf der Internet-Seite des Herstellers Leiblein GmbH Hardheim heißt es (etwas verkürzt) "Im Wesentlichen besteht die Schneckenpresse aus einer innenliegenden Schneckenwelle mit einer ummantelten Siebtrommel beziehungsweise einem Siebzylinder. Der geflockte Schlamm wird in die Siebtrommel gepumpt. Die Schnecke rotiert und fördert so den Schlamm in Richtung des Schlammaustrags, wo sich ein Widerstand (Gegendruckkonus) befindet, gegen den der Schlamm gepresst wird. Dabei wird das Filtrat durch den umliegenden Siebmantel gedrückt. Das Filtrat läuft über einen Filtratablauf ab. Je weiter der Schlamm nach hinten, also in Richtung des Widerstands transportiert wird, desto größer ist die Volumenreduktion, und desto höher ist der Druck auf den Schlamm. Dadurch wird noch mehr Flüssigkeit aus dem Schlamm gepresst, die als Filtrat abläuft. Zum Schluss verlässt der entwässerte Schlamm die Schneckenpresse über den Schlammaustrag."

