Mit Fritz Unkauf feierte kürzlich ein erfolgreicher Unternehmer und wichtiger Arbeitgeber der Gemeinde Ködnitz seinen 85. Geburtstag begehen. Er hat zwar die Geschäftsführung schon länger in jüngere Hände gelegt, doch Fritz Unkauf ist trotzdem noch Tag für Tag in seinem Betrieb anzutreffen ist und am Morgen sogar der Erste, wenn es darum geht, das Bürogebäude und die Werkhallen aufzusperren.

Fritz Unkauf ist auch ein großzügiger Förderer der Vereine seiner Heimatgemeinde, und dies wussten die Vertreter der Feuerwehr Kauerndorf, des Gartenbauvereins und des Männergesangvereins "Fidelia" bei ihren Glückwünschen entsprechend zu würdigen.

Unter den Geburtstagsgästen war auch Bürgermeisterin Anita Sack (FW), die darauf verwies, dass sich der Jubilar viele Jahre als Gemeinderat zunächst in der früher selbstständigen Gemeinde Kauerndorf und nach der Gebietsreform für die Gesamtgemeinde Ködnitz ehrenamtlich engagierte.

Von der Metall-Innung waren Obermeister Bernd Dörnhöfer und stellvertretende Obermeisterin Anja Wimmer gekommen, um Fritz Unkauf zu gratulieren.

Das Elternhaus von Fritz Unkauf war die alte Dorfschmiede seines Vaters Adam, die schon der Großvater seit 1883 in Kauerndorf betrieben hatte. Das Schlosserhandwerk erlernte er bei Schmiedemeister Weiß in Kulmbach, bevor er in den väterlichen Betrieb einstieg.

Mit 30 Jahren machte sich Fritz Unkauf 1967 selbstständig und erwarb auf der seinem Elternhaus gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße 289 ein Grundstück, auf dem er ein neues Betriebsgebäude errichtete. Die Stahl- und Maschinenbau GmbH Unkauf entwickelte sich sehr schnell zu einem Vorzeigebetrieb.

Heute beschäftigt die Unkauf GmbH rund 30 Mitarbeiter. Fritz Unkauf hat inzwischen eine Stiftung gegründet, in deren Besitz die Stahl- und Maschinenbau GmbH übergehen wird. Werner Reißaus