Nach einem ersten leichten saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit im November setzte sich dieser in Forchheim mit dem meteorologischen Start in den Winter im Dezember fort. In den vergangenen vier Wochen nahm die Zahl der Arbeitslosen um 49 Personen (2,9 Prozent) auf 1762 zu, wie die Arbeitsagentur Bamberg-Coburg mitteilte.

In den letzten zwölf Monaten sank die Arbeitslosigkeit hingegen um 259 Menschen beziehungsweise 12,8 Prozent. Im Dezember gab es so viele Entlassungen wie im Vorjahresmonat, während 7,5 Prozent weniger Personen eine neue Beschäftigung aufnahmen.

Die Arbeitslosenquote erhöhte sich seit November um 0,1 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent. Das gilt als Vollbeschäftigung. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 3,0 Prozent.

Im Dezember 2021 bekam der Arbeitgeberservice 203 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsangebote aus der Stadt und dem Landkreis Forchheim gemeldet, 12,5 Prozent beziehungsweise 29 weniger als im Dezember 2020. Im Bestand gibt es 1033 Stellenofferten, 41,7 Prozent (304) mehr als vor zwölf Monaten.

Herbstaufschwung ist zu Ende

Zum Winteranfang neigte sich der Herbstaufschwung im vergangenen Monat seinem Ende zu. Erstmals seit September sorgte das sinkende Barometer wieder für einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit im gesamten Agenturbezirk. Obwohl die Einschränkungen zur Bewältigung der Pandemie das zweite Jahr infolge zur Adventszeit verschärft worden seien, sei der Anstieg wieder lediglich saisonüblich wie in den Jahren vor der Corona-Krise.

Die Außenberufe

In der Vorweihnachtszeit beginnen sich zunehmend Arbeitnehmer der witterungsabhängigen Außenberufe arbeitslos zu melden. Bei den Männern, die den Großteil der Beschäftigten im Bauhandwerk ausmachen, erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen in den letzten vier Wochen daher um 379 (6,7 Prozent), die der Frauen ist um 43 (0,9 Prozent) gewachsen. red