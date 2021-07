Die Tourist-Info Gößweinstein macht auf folgende anstehende Veranstaltungen aufmerksam: Für alle, die sich für das Thema Bier interessieren, wird das „Bier-Diplom“ im Gasthaus „Stern“ angeboten. Der Termin ist am Donnerstag, 22. Juli, um 18 Uhr. Am Freitag, 23. Juli, um 20.30 Uhr kann der Nachtwächter bei seinem Rundgang durch den Ort begleitet werden. Im August findet der Nachtwächterrundgang außerdem an jedem Freitag und Samstag jeweils um 20.30 Uhr statt. Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Tourist-Info Gößweinstein am Mittwoch, 28. Juli, um 9.30 Uhr einen Zusatztermin „Waldbaden“ an. Dies ist ein Entschleunigungstrend aus Japan. Bei einer Wanderung durch idyllische Waldpassagen rund um Gößweinstein können die Teilnehmer dem Alltag entfliehen. Bei Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen stellt sich schnell das Gefühl von Erholung ein. Anmeldung ist bis 27. Juli um 15 Uhr in der Tourist-Info in Gößweinstein notwendig. Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung in der Tourist-Info unter Telefon 09242/456 oder per E-Mail an info@goessweinstein.de notwendig. Weitere Informationen gibt es unter www.ferienzentrum-goessweinstein.de. red