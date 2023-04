Nachdem die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt im März dynamisch startete, setzte sich der Abbau der Arbeitslosigkeit auch im April in allen Regionen des Bezirks fort. Auch die Städte profitieren vom Beschäftigungsanstieg im Frühling.

Auch im Landkreis Forchheim (-1,5 Prozent) ließ der Frühjahrsaufschwung die Arbeitslosigkeit weiter sinken. Aufgrund der Betreuung ukrainischer Flüchtlinge durch die Jobcenter seit Juni letzten Jahres bewegt sich die Arbeitslosigkeit seit Monaten in allen Regionen deutlich über dem Vorjahreswert, in Forchheim plus 22,5 Prozent.

Im Landkreis Forchheim sank im April die Arbeitslosigkeit nicht mehr so kräftig, nachdem bereits im März weit vor Ostern der Großteil der saisonal bedingt Freigestellten wiedereingestellt worden war. Die Zahl der Arbeitslosen verringerte sich daher um 30 Personen auf 1979. Sie ist um 364 Menschen beziehungsweise 22,5 Prozent größer als vor einem Jahr.

Im letzten Monat wurden 5,0 Prozent mehr Personen entlassen als 2022. Unterdessen fanden 2,4 Prozent weniger Menschen einen neuen Job. Die Arbeitslosenquote beträgt weiterhin wie im März 3,0 Prozent, was per Definition Vollbeschäftigung ist. Ihr Vorjahreswert lag bei 2,4 Prozent.

Im April meldeten die Betriebe dem Arbeitgeberservice 267 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote, 24,8 Prozent (88) weniger als 2022. Im Stellenpool gibt es momentan 1102 Jobchancen, 5,5 Prozent (-64) weniger als vor einem Jahr. red