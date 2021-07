Das bereits vor zwei Jahren in Gesees geplante Konzert mit dem Bläsersextett „Terzo Brass“ wird nun am Sonntag, 18. Juli, um 20 Uhr in der Kirche St. Marien stattfinden. Das Ensemble um den Weidenberger Posaunisten Klaus Hammer spielt königliche und festliche Musik von Henry VIII . bis Canadian Brass. Vervollständigt wird das Programm durch Roland Weiss an der Orgel, der unter anderem eine Bearbeitung von Buxtehude zum Mottolied der Sommerkonzerte beisteuert. Kartenvorbestellungen unter www.pegnitzersommerkonzerte.de. Auch das evangelische Pfarramt Pegnitz kann unter Telefon 09241/6086 sowie das Kantorat Pegnitz unter der 09241/2965, E-Mail an kantorei.pegnitz@t-online.de, Bestellungen entgegennehmen. Die Abendkasse ist ab 19.30 Uhr geöffnet. red