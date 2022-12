In romantischer Atmosphäre im Greifenhof in der Ortsmitte fand der zweitägige Hausener Weihnachtsmarkt statt. Er wurde zum fünften Mal vom örtlichen Unternehmerkreis ausgerichtet. Auftritte der Kindergartenkinder und des Jugendorchesters des Musikvereins Heroldsbach sorgten für adventliche Stimmung, das Hausener Christkind sprach am Eröffnungstag den Prolog, der Nikolaus kam zur Bescherung der Kinder. Im wunderbar illuminierten Rund des Greifenhofes war eine kleine Budenstadt entstanden, es gab allerlei Köstlichkeiten, handgefertigte Waren und Dekorationsartikel. Heiß begehrt im wahrsten Sinne des Wortes war wieder einmal der weiße Hausener Glühwein, der am Abend des zweiten Tages ausverkauft war. Reißenden Absatz fanden auch die Lose zur großen Abschlusstombola, bei der es einen Fernseher als Hauptpreis zu gewinnen gab. Während der beiden Tage konnte auch das Dorfmuseum im Greifenhaus besichtigt werden und in der Gogl-Scheune konnten die Besucher gemütlich sitzen. erl