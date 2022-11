Gaspreise : gestiegen. Ölpreise : gestiegen. Strompreise : explodiert. Momentan begleitet das Thema Energie den Alltag von so gut wie allen. Wie lange geht das noch so weiter? Wer soll all das bezahlen? Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die Wirtschaft? Und damit wiederum auf die Dinge und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs? Sind womöglich Arbeitsplätze gefährdet? Rutscht Deutschland in die Rezession?

Viele Fragen – doch nur wenige Antworten. Dem will der Fränkische Tag entgegenwirken: mit einer Podiumsdiskussion am Mittwoch, 30. November, ab 19 Uhr. Namhafte Experten aus der Region bringen Licht ins Dunkel und stehen im Anschluss für Ihre persönlichen Fragen zur Verfügung.

Seien Sie live in Forchheim mit dabei oder verfolgen Sie die Debatte live im Internet. Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz. Am einfachsten: Scannen Sie den QR-Code oben im Bild mit ein und nutzen Sie das Online-Anmeldeformular. Oder besuchen Sie in Ihrem Browser die Website fraenkischertag.de/forum-forchheim-anmeldung.

Alternativ können Sie uns auch eine Mail senden an forum-forchheim@fraenkischertag.de. Lassen Sie uns darin Ihren vollständigen Namen sowie Ihre Telefonnummer wissen. Geben Sie bitte außerdem an, ob Sie allein oder in Begleitung kommen. Nicht zuletzt können Sie sich auch telefonisch anmelden unter 09191/708847.