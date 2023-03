Im Februar ließ sich der Winter kaum blicken. Die Zahl der Arbeitslosen begann daher im Bezirk der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, zu dem Stadt und Landkreis Forchheim zählen, bereits um 75 Personen beziehungsweise 0,6 Prozent leicht zu sinken.

Die Arbeitslosigkeit verringerte sich bei den Männern in den letzten vier Wochen um 0,2 Prozent (minus 13). Bei den Frauen fiel der Rückgang mit 1,1 Prozent (minus 62) im Verhältnis etwas stärker aus. Im Februar kam es aufgrund günstiger Witterung zur Vorbereitung für die kommende Saison im Tourismus und in der Gastronomie in der Region zu ersten Einstellungen.

Im Landkreis Forchheim stieg die Arbeitslosigkeit im Februar aufgrund der für die Jahreszeit milden Temperaturen lediglich um 0,9 Prozent (19 Personen). Am Monatsende waren 2147 Menschen arbeitslos, 11,2 Prozent beziehungsweise 216 mehr als vor einem Jahr.

In den vergangenen vier Wochen verloren 13 Prozent weniger Menschen ihren Arbeitsplatz als vor einem Jahr, während 10,1 Prozent weniger einen neuen Job fanden. Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Januar weiterhin 3,2 Prozent. Der Vorjahreswert betrug 2,9 Prozent.

Im Februar meldeten die Betriebe dem Arbeitgeberservice 245 sozialversicherungspflichtige Stellen, 19,4 Prozent (59) weniger als vor einem Jahr. Im Bestand gibt es 1084 Beschäftigungsofferten. Das sind 2,9 Prozent oder 31 Jobangebote mehr als 2022. red