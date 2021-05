Bürgermeister Gerhard Bauer ( CSU ) war einer der Ersten, der das neue Corona-Testzentrum in Hallerndorf nutzte. Er hatte sich vor der Gemeinderatssitzung einem Antigen-Schnelltest unterzogen.

Landrat Hermann Ulm ( CSU ) schaute dabei fachkundig zu, es war schließlich nicht sein erstes kommunales Testzentrum, das er in jüngster Vergangenheit mit eröffnet hat. Im Landkreis Forchheim gibt es mittlerweile ein breit gefächertes Angebot.

Zwei Tage in der Woche werden künftig im Hallerndorfer Pfarrheim Antigen-Schnelltests angeboten. Die Tests haben eine Gültigkeit von 24 Stunden. Nur Personen ohne Symptome haben Anspruch auf eine kostenlose Testung. Für die Testung benötigt man den Personalausweis und die Krankenkassenkarte, und man muss eine FFP2-Maske im Pfarrheim tragen. Das Ergebnis des Corona-Tests wird 15 Minuten nach dem Abstrich bescheinigt. Das gemeindliche Testzentrum hat jeweils an den Dienstagen von 16 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

„Damit stehen wir nicht in Konkurrenz mit dem Testzen­trum in der Nachbargemeinde Eggolsheim, sondern erweitern das Angebot“, macht der Bürgermeister Gerhard Bauer deutlich.