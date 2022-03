In diesem Jahr begann aufgrund der günstigen Witterung in Verbindung mit zunehmenden Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen die Arbeitslosigkeit bereits im Februar in fast allen Landkreisen und Städten zurückzugehen. Im Landkreis Forchheim , der ebenfalls vom saisonalen Auf und Ab am Arbeitsmarkt intensiv betroffen ist, begann die Arbeitslosigkeit aufgrund von ersten Wiedereinstellungen zu sinken.

Im Februar verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 2,9 Prozent (57 Personen). Aktuell sind 1931 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber Februar 2021 reduzierte sich die Arbeitslosenzahl um 459 Personen beziehungsweise 19,2 Prozent. Es wurden in den vergangenen vier Wochen 7,7 Prozent weniger Menschen entlassen als vor einem Jahr, während 5,0 Prozent weniger eine Beschäftigung aufnahmen.

Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Januar unverändert 2,9 Prozent. Das gilt als Vollbeschäftigung. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 3,5 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen ist um 75 Frauen und Männer (3,7 Prozent) kleiner als im Februar 2020 vor der Corona-Krise.

Im Februar meldeten die Betriebe dem Arbeitgeberservice 304 sozialversicherungspflichtige Stellen, 42,7 Prozent (91) mehr als im Vorjahr. Im Pool gibt es 1053 Beschäftigungsangebote. Das sind 54,9 Prozent oder 373 Arbeitsplatzofferten mehr als vor zwölf Monaten. Forchheim verzeichnet unter allen Regionen des Agenturbezirks den größten Zuwachs im Stellenbestand.

Der Arbeitsmarkt der Agentur Bamberg-Coburg umfasst folgende Gebietskörperschaften: Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim , Kronach und Lichtenfels. red