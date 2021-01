Auch wenn diesmal die Fitnessnacht der Volkshochschule nicht stattfinden kann, bietet die VHS in verschiedenen Online-Fitnesskursen die Möglichkeit, überflüssige Pfunde wieder loszuwerden.

Ein Mix aus "Bauch, Beine, Po", Koordination und Ganzkörpertraining bietet der Kurs "Fit ins neue Jahr", der ab 12. Januar dienstags von 17 bis 18 Uhr stattfindet. Am 13. Januar, startet Aroha, ein gelenkschonendes präventives Ausdauertraining, mittwochs von 18 bis 19 Uhr. Ebenfalls am 13. Januar startet ein Pilateskurs, mittwochs von 19 bis 20 Uhr. Eine Kombination aus Tanz und Fitness bietet "PasYon Dance" ab 15. Januar, freitags von 19.30 bis 20.30 Uhr. Das Herz-Kreislaufsystem sowie die Fettverbrennung fördert das Workout "All in one" ab 21. Januar, donnerstags von 17 bis 18 Uhr. Alle Kurse werden über das Online-Tool Microsoft Teams abgehalten, jeder Teilnehmer erhält im Vorfeld einen Link. Anmeldungen sind online auf www.vhs-coburg.de möglich. red