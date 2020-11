Gute Kunde für Freunde der Bamberger Sandkerwa, die in diesem Jahr bekanntlich coronabedingt ausfallen musste: Die Festabzeichen-Sonderauflage zur 70. Sandkerwa ist nun in einer 2. Auflage wieder erhältlich, wie der Bürgerverein 4. Distrikt mitteilt.

Die Initiatoren hatten sich über die große Spenden- und Hilfsbereitschaft in der Bürgerschaft sowie bei Freunden des Bamberger Traditionsfestes gefreut. Der Bürgerverein hatte zur Finanzierung der laufenden Ausgaben eine Festabzeichen-Sonderauflage zur 70. Sandkerwa in den Verkauf gebracht. Weil diese einen reißenden Absatz fand und schnell ausverkauft war, wurde eine 2. Auflage beschlossen. Beim BV-Mitglied Dörthe Busch in der Papeterie im Sand (Obere Sandstr. 14) gibt es neben diesem Festabzeichen, Plakat und Postkarte auch einen Mund-Nasen-Schutz mit 70. Sandkerwa-Motiv als originelles Accessoire für jeden Bamberg-Liebhaber.

Die Mitglieder des Bürgervereins hoffen, dass die 71. Sandkerwa im nächsten Jahr gefeiert werden und der Verein so wieder Einnahmen generieren kann, um gute Projekte für den Distrikt und die Heimatstadt Bamberg zu finanzieren. red