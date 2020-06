Ferienspaß in der Heimat

Spiel, Spaß und Action - der Ferienpass des Landkreises Kronach mit vielen Einzelaktionen ist seit über 20 Jahren eine Institution. Ohne viel Geld berappen zu müssen, können damit Kinder und Jugendliche unter anderem in Schwimmbädern, Sporteinrichtungen, Museen oder Freizeitparks ihre freie Zeit genießen; im Landkreis selbst, aber auch in einem weiten Umkreis, teilweise sogar bis München beim Besuch der Bavaria Filmstudios. Das wird auch in diesen Sommerferien trotz Einschränkungen so sein.

"Auch in diesem Jahr haben sich der Kreisjugendring Kronach und die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Kronach bemüht, mit dem Ferienpass ein spannendes und vielseitiges Freizeitprogramm für die Sommerferien zusammenzustellen", betonte Lisa Gratzke von der Kommunalen Jugendarbeit (KOJA) bei der offiziellen Vorstellung des Ferienpasses. Man möchte den Schülern aufzeigen, dass man auch im Landkreis abwechslungsreiche Ferien verbringen könne; natürlich unter Einhaltung entsprechender Sicherheits-Auflagen.

Fragezeichen wegen Corona

"Alle Nutzer werden gebeten, die aktuellen Bestimmungen zu beachten und sich vorher über dort geltende Infektionsschutzmaßnahmen zu informieren, am besten direkt per Mail, Telefon oder auf der jeweiligen Homepage des Anbieters", sagt Gratzke. Ein entsprechender Hinweis ist auch im Ferienpass vermerkt. Aufgrund der Pandemie könne es sein, dass nicht alle Angebote nutzbar seien. Ob und wie weit die einzelnen Gemeinden ein eigenes Ferienprogramm anbieten, sei bei den jeweiligen Rathäusern zu erfragen.

Leider könne man heuer wegen des Virus noch keine Informationen zu den weiteren Ferienaktionen des Landkreises, wie beispielsweise die Kino-Tage und Spielmobileinsätze, geben. "Wir haben etwas in der Pipeline", verrät sie. Da die Planungen hinsichtlich der erforderlichen Schutz-Maßnahmen aber noch nicht ganz abgeschlossen seien, konnte man diese Aktionen beim Druck des Heftes nicht mehr berücksichtigen. Über entsprechende Angebote werde man auf der Homepage des Kreisjugendrings bzw. des Landkreises (www.kreisjugendring-kronach.de, www.landkreis-kronach.de) sowie in der Tagespresse baldmöglich informieren.

Unterstützung für die Vereine

"Es kommt auf alle Fälle noch etwas", bestätigt auch Andy Fischer, Vorsitzender des Kreisjugendrings (KJR) Kronach. Angedacht sei ein "besonderes" Angebot zusätzlich zum Spielmobil, womit man das Vereinsleben in den Gemeinden unterstützen möchte und zwar ganz bewusst von Süd bis Nord. Komplett ausfallen muss heuer das Kreisspielfest, das aber für 2021 wieder fest eingeplant ist.

Beim Ferienpass handelt es sich um ein Gutscheinheft mit vielen Vergünstigungen und kostenlosen Angeboten. Das von Eva Wicklein farbenfroh gestaltete Heftchen hat ein handliches Format und kann überall gut mit hingenommen werden. Egal, ob die Interessen im sportlichen, kulturellen, spielerischen, kreativen oder musischen Bereich liegen - für jede Vorliebe ist etwas dabei. Über 100 verschiedene Anbieter haben sich beteiligt; insgesamt sind es 144 Angebote.

Aufgrund der besonderen Situation kostet der Ferienpass heuer lediglich einen Euro. Die Differenz zwischen den Druckkosten und Verkaufseinnahmen trägt der Landkreis. Das Heftchen kann in allen Rathäusern, in der Kreisbibliothek, in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings im Landratsamt Kronach (nach telefonischer Anmeldung), im Karibu-Weltladen, im Erzbischöflichen Jugendamt (Johann-Knoch-Gasse) und in Steinwiesen bei "Der Friseurladen" erworben werden sowie in manchen Schulen. Gültig ist es in den Sommerferien vom 27. Juli bis 7. September.

Der Ferienpass wurde zum vierten Mal gemeinsam von KJR und KOJA herausgegeben, was stellvertretender Landrat Gerhard Wunder sehr begrüßt. "Der Ferienpass ist ein wichtiges familienentlastendes Angebot", zeigt er sich stolz und dankbar. Nach den vielen Einschränkungen sei gerade jetzt ein großer Drang nach Unternehmungen und Aktivitäten in der Bevölkerung zu verspüren.