Farbenfroher Beitrag der Stockheimer Gartenbauer

Rote Rosen - sie werden in romantischen Liedern besungen und als Zeichen der Liebe geschenkt! In diesem Sommer aber blühen sie landauf, landab besonders kraftvoll in allen Farben. So beispielsweise vor dem Stockheimer Rathaus. Sie verschönern mit ihrer geballten Pracht den Kohlenhunt, der an die vierhundertjährige Bergbaugeschichte erinnert sowie die freundschaftliche Verbindung zu den Knappen in Recklinghausen symbolisiert. Der Einsatz des Obst- und Gartenbauvereins unter Leitung von Gerhard Ramming hat sich also voll gelohnt, denn fast jeder Besucher erfreut sich an diesen herrlichen Blüten. Foto: Gerd Fleischmann