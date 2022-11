Bürgermeister Johannes Krumm berichtete in der Bürgerversammlung, dass die Trimberger Wehr ein gebrauchtes Tanklöschfahrzeug zum Preis von 45.000 Euro erhalten hat. Das Gerätehaus ist inzwischen mit einem Roll-Tor ausgestattet.

Ortssprecher Günter Betzen regte an, den Weg zum Friedhof mit einem Pflaster zu versehen. Nach Krumms Meinung ist es fraglich, ob der Bauhof diese Arbeit übernehmen kann, "aber wir haben den Vorschlag auf dem Schirm". Für die Treppe an der Kirche trage allerdings die Kirche selbst die Baulast, so der Bürgermeister.

Gerhard Hochwimmer beklagte: "In der Hugo-von-Trimberg-Straße halten sich Autofahrer größtenteils an die Geschwindigkeitsbegrenzung, nicht aber die Fahrradfahrer, die mit ihren modernen Bikes ziemlich rücksichtlos die Straße runter brettern". Dem soll die Gemeinde Rechnung tragen.

Kritik an Mäharbeiten

Werner Simon kritisierte die Mäharbeiten im Ort, die zu wünschen übrig ließen. Uwe Heinkel und Tim Morper wiesen auf umgestürzte Bäume oder solche hin, die bei einem Umsturz erheblichen Schaden verursachen können. Hier will die Gemeinde tätig werden.

Bernd Büttner regte abschließend an, die Tischvorlagen mit den wichtigsten Daten bei Bürgerversammlungen wieder einzuführen. Sie stehen zwar, laut Krumm, auf der Homepage der Gemeinde. Diese ist jedoch nach Aussage Büttners oft "massiv gestört". heg