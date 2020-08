Fahrt zum Requiem

Philipp Bauernschubert Wie bekannt, ist der ehemalige Pfarrer von Thundorf, James Kurianal, zuletzt Pfarrer in Bürgstadt, am 3. April in Berlin gestorben. Aufgrund der "Corona-Pandemie" wurde das Requiem auf Samstag, 19. September, 11 Uhr in der Kirche von Bürgstadt verschoben. Da Pfarrer James sehr viele freundschaftliche Kontakte in Thundorf und der Pfarreiengemeinschaft im Lauertal geknüpft hatte, soll bei genügender Beteiligung ein Bus zu dieser Trauerfeier eingesetzt werden. Um die Teilnehmerzahl (etwa 30 Personen) und den Fahrtablauf zu koordinieren, wird um eine verbindliche Anmeldung bis Ende August bei Philipp Bauernschubert, Tel.: 09724/2556 gebeten.

Die Fahrt könnte so aussehen: Fahrt, Requiem, Mittagessen, Führung durch die Martins-Kapelle mit Kolpingsohn Willibald Schmalbach, Heimfahrt. Der Fahrpreis bewegt sich zwischen 20 und 25 Euro.