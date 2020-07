Es hat nicht Klick gemacht

Neulich in der Fußgängerzone. Kennen Sie das? Da wird man freudig und winkend schon von weitem begrüßt - und hat einfach null Ahnung, wer das eigentlich ist. Das Gegenüber plaudert schon wild drauf los, weiß bestens über mich Bescheid und im eigenen Kopf beginnt es zu rattern. Das Gesicht kenne ich - aber woher bloß? Immer mehr Details werden im Laufe des Gesprächs zwar bekannt: Job, Kinder, Wohnort, aber es macht einfach immer noch nicht Klick. Nicht mal in den letzten Gehirnwindung. Langsam werde ich etwas nervös. Für ein "Woher kennen wir uns nochmal?" ist es längst zu spät. Also weiter nicken, grinsen und grübeln. Bloß nichts anmerken lassen. Peinlich, peinlich. Zum Glück klingelt in diesem Moment mein Handy und ich bin raus aus der Nummer. Wer sie war, ist mir bis heute nicht eingefallen. Erschreckend. Schön war der Small Talk trotzdem. Und ich bin mir sicher, gerade dann, wenn ich über ganz etwas anderes grübele, fällt mir dein Name wieder ein.