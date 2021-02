Derzeit laufen die Beratungen für die Verteilung der sogenannten Fraktionsreserven von CSU und Freien Wählern im Landtag. In diesem Verfahren können noch aktuelle Projekte unterstützt werden, die bei der Haushaltsaufstellung der Staatsregierung nicht berücksichtigt wurden oder im vergangenen Jahr noch nicht weit genug entwickelt waren. Darunter sind auch einige Projekte aus dem Stimmkreis Kulmbach-Wunsiedel. Darauf haben gestern die Landtagsabgeordneten Martin Schöffel (CSU) und Rainer Ludwig (FW) hingewiesen.

Im Katalog der Fraktionsinitiativen sollen auf Vorschlag der CSU so fast 700 000 Euro für eine Studie über die konventionelle und technische Bewässerung von Forstflächen im Frankenwald und im Fichtelgebirge eingeplant werden. Die Trockenheit habe den Wäldern in den vergangenen Jahren ex­trem zugesetzt, heißt es.

Was Projekte im Landkreis Kulmbach angeht, so soll die Förderung der Akademie für Neue Medien in Kulmbach als eigener Haushaltstitel aufgenommen werden, schließlich, so Schöffel, sei die Einrichtung "ein Juwel in der journalistischen Ausbildung für ganz Bayern". Für digitale Angebote wolle die CSU rund 100 000 Euro aus dem Staatshaushalt zur Verfügung stellen.

Auf Vorschlag von Landrat Klaus Peter Söllner (FW) sollen die Errichtung einer Akademie für Pflege und Gesundheit in Stadtsteinach (Ludwig: "Ein weiterer, bedeutender Baustein zur Stärkung unserer Gesundheitsregion") mit 600 000 Euro sowie die Errichtung einer Fahrrad-Unterstellhalle mit E-Ladestation am Beruflichen Schulzentrum mit 150 000 Euro unterstützt werden.

"Außerdem sind mehrere Gemeinden in Oberfranken im letzten Jahr bei der Förderung neuer Kneippanlagen leer ausgegangen. Ich hoffe, dass es gelingt, das Förderprogramm mit Hilfe dieser Gelder fortzuführen", schreibt Martin Schöffel. Und Rainer Ludwig führt noch die Sanierung der Wallfahrtsbasilika Marienweiher an.

Lob vom Landrat

Landrat Klaus Peter Söllner sprach von einer "konzertierten Aktion". Er zeigte sich hocherfreut und dankte MdL Rainer Ludwig, der die von ihm unterbreiteten Vorschläge aufgegriffen habe. Auch MdL Martin Schöffel habe die Maßnahmen dankenswerterweise unterstützt. red