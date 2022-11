Die traditionelle Adventfeier ist für den VdK-Ortsverband Hammelburg Gelegenheit zu einem Mitgliedertreffen mit Rückblick auf das ablaufende und Ausblick auf das kommende Jahr. Dazu fanden sich die Mitglieder erstmals zum beschaulichen Nachmittag in der Eschenbachhalle in Obereschenbach ein.

Vor mehr als 100 Gekommenen galten das Lob und der Dank des Vize-Kreisvorsitzenden, Helmut Beck, vornehmlich Monika Väth, der er für ihre Arbeit und Aktionen ein Präsent überreichte. "Mit guten Taten für andere tun wir uns auch selbst etwas Gutes", betonte er. Die schwierige Pandemie-Zeit haben die 69 Kreisverbände und 1800 Ortsverbände in Bayern mit ihren mehr als 77.000 Mitgliedern gut überwunden. "Jetzt beginnt eine Zeit des Lichts, die am Christbaum mündet", hoffte Beck mit dem Wunsch auf ein frohes Weihnachtsfest.

Die Frauen in den Ortsverbänden betreut Kreisfrauenbeauftragte Lorette Weiß. Sie stellte fest, dass "wir nur unseren Mitgliedern verpflichtet sind, keiner politischen oder staatlichen Institution". Der VdK-Sozialverband mit bundesweit über weit zwei Millionen Mitgliedern lebt von und mit der ehrenamtlichen Arbeit. Diesem Einsatz für hilfsbedürftige Menschen galt ihr herzlicher Dank.

Monika Väth ließ ein selbst erdachtes Weihnachtsgedicht mit dem Titel "Jammern auf hohem Niveau" folgen, das die Frage zum Inhalt hatte, was soll man eigentlich noch schenken? Die Lieben haben ja schon fast alles.

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder, die Vize-Ortsvorsitzender Siegfried Dill vornehmen wollte, mussten entfallen, da sich die zu Ehrenden alle entschuldigt hatten. Eine mündliche Würdigung erhielten aber diejenigen, die sich im Rahmen der Aktion "Helft Wunden Heilen" (HWH) nicht zu schade sind, "Klinken zu putzen" und von Haus zu Haus wandern, um ein Scherlein zu erbitten. Dazu gehören Maria Weidner in ihrem Heimatort Gauaschach, Monika und Georg Väth in Hammelburg, Gaby Jachmann in Untererthal und Werner Halbritter in Obereschenbach.

Anmeldung erwünscht

In seinem Schlusswort informierte Ortsvorsitzender Georg Väth über die Mitgliederzahl des Ortsverbands, die knapp 1200 Personen beträgt. Für das neue Jahr sind zwei Kaffeenachmittage am 23. Februar und am 27. April im Stadtcafé vorgesehen. Die Neuwahlen sind für Ende Juni oder Anfang Juli im Rahmen eines Grillfests terminiert. Für alle Veranstaltungen wird um Anmeldung gebeten.

Stadtrat Dominik Sitter hatte eingangs in Vertretung des Ortsbeauftragten Thomas Reuter den "schönsten Stadtteil Hammelburgs" vorgestellt. In einem kurzen Statement ging er auf die jüngeren Ereignisse und Errungenschaften im Stadtteil ein. Der Dank Sitters galt dem größten Sozialverband Deutschlands der ehrenamtlich und unabhängig agiert. heg