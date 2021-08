"Als einfallsreicher Pragmatiker und versierter Techniker ist Jürgen Meserth seit 25 Jahren eine wichtige Stütze im Betrieb des Deutschen Dampflokomotiv-Museums." Mit diesen Worten lobte DDM-Zweckverbandsvorsitzender und Landrat Klaus Peter Söllner die Arbeit des fleißigen Mitarbeiters.

Der Kulmbacher hatte zunächst nach Lehre und Bundeswehrzeit als Betriebsschlosser in der Kulmbacher Spinnerei gearbeitet. Am 1. Juni 1996 trat Meserth seinen Dienst im DDM an. Söllner: "Von Anfang an konnte das Museum von seinen vielfältigen, vor allem praktischen Talenten profitieren. Anfang 1997 hat er mit der erfolgreichen Teilnahme an einem Kesselwärter-Lehrgang die Grundlage für seine dampfende Zukunft gelegt."

Zu seinem besonderen "Schützling" sei der Demag- Dampfkran geworden. "Wie ein Virtuose dirigiert er das komplizierte Gerät und begeistert mit seinen Vorführungen die Besucher im Kohlenhof", lobte der Landrat. Nicht unerwähnt ließ der Verbandsvorsitzende auch, dass Jürgen Meserth seit seinem Dienstantritt als Ersthelfer sowohl für die Besucher als auch für die Mitarbeiter im DDM zur Verfügung steht. Rei.