Eine ideale Bienenweide vor der Zecherhalle

Ausgerechnet im Bereich der Neukenrother Zecherhalle hat sich auf 30 Quadratmetern der blaue Natternkopf - eine uralte Heilpflanze - wie aus dem Nichts angesiedelt. Aufmerksam geworden auf das Naturwunder ist das Beiratsmitglied des Gartenbaubezirksverbandes, Ernst Knobloch, Neukenroth. Der wunderschöne, aufrechte Natternkopf ist mit seiner stattlichen Größe von bis zu einem Meter ein wahrer Insektenmagnet. Seine blaue Blütenpracht lockt - interessanterweise immer gegen 15 Uhr - Massen von Bienen, Hummeln und Schmetterlingen an. So geben sich täglich in Neukenroth im Bereich der Zecherhalle Hunderte von Insekten ein Stelldichein. Ausgesprochen anspruchslos ist die leicht giftige Heilpflanze bei der Besiedlung. Allerdings ist sie im Frankenwald eine Rarität. Der Natternkopf - er erinnert an den Kopf einer Natter - kann bei Hautproblemen, Erkältungen sowie Kopfschmerzen Linderung bringen. Foto: Gerd Fleischmann