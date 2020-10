Durch die Corona-Pandemie wurden und werden die circa 1000 Mitarbeiter der Bamberger Pflege- und Behinderteneinrichtungen zusätzlich stark belastet. So ist aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nicht auszuschließen, dass der Besuch von Einrichtungen wieder stark eingeschränkt werden muss. Deshalb hat der Finanzsenat beschlossen, ihnen als Anerkennung für die außergewöhnliche Leistung jeweils eine Geschenktasche zukommen zu lassen.

Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) dankte allen in Bamberg tätigen Pflegekräften für ihren Einsatz. Er wollte die "Bamberger Geschenktaschen" als "Geste des Dankes und der öffentlichen Anerkennung" verstanden wissen. Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg) ist in seiner Funktion als Referent für Soziales dabei, alle Träger von Pflege- und Behinderteneinrichtungen zu besuchen und Gespräche über die aktuelle Situation in der Pflege zu führen.

Ihm sei es ein Anliegen, "von den direkt Beteiligten zu erfahren, wie sie die Situation wahrnehmen, um daraus politische Handlungsschlüsse zu ziehen".

Jede Geschenktasche enthält zwei Bocksbeutel mit Silvaner aus dem "Bamberger Stiftsgarten" am Michaelsberg, einen Gutschein über 20 Euro für den Einkauf in den Stiftsläden der Bürgerspitalstiftung Bamberg und fünf "City-Schexs" im Wert von je zehn Euro. Finanziert werden die Taschen aus Mitteln städtischer Stiftungen. red