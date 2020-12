Kaum ist die Städtische Musikschule Münnerstadt in neue Räume umgezogen, da haben deren Leiter Thomas Reuß, sein Team und die Schüler schon wieder Grund zur Freude. Der Münnerstädter Toni Hiller hat der Musikschule jetzt eine Drehventil-Trompete übergeben. Von diesen speziellen Instrumenten hat die Einrichtung nur sehr wenige.

Es ist schon ein paar Jahre her, erzählt Toni Hiller. Er kam an einem Container vorbei, in dem Sachen aus einer Haushaltsauflösung entsorgt werden sollten. "Die Trompete sollte auch mit auf den Container", erinnert er sich. So rettete er die gut erhaltene Trompete samt Instrumentenkoffer vor der Müllhalde.

Toni Hiller besorgte ein neues Mundstück und packte das Instrument erst einmal weg. Als er es kürzlich wiederentdeckte, stand fest: "Jetzt schenk' ich's her", sagt er. Anlässlich seines 88. Geburtstages wollte er der Musikschule ein Geschenk machen. Und Musikschulleiter Thomas Reuß sagte, dass die Einrichtung sie gut gebrauchen kann.

"Das Geschenk ist gut für die Nachwuchsausbildung", sagt er bei der offiziellen Übergabe auf Toni Hillers Terrasse. "Drehventil-Trompeten haben wir wenige." Diese spezielle Form ermögliche den Schülern eine bessere Atmung beim Spielen. Der Trompetenhersteller Kurt Scherzer aus Augsburg hat sie hergestellt. Thomas Reuß schätzt, dass sie Mitte der 60er- Jahre des letzten Jahrhunderts gebaut wurde.

Mit dabei bei der Übergabe war Bürgermeister Michael Kastl (CSU). "Neue Musikschule - neues Instrument", scherzte er. "Wir sind froh über das Geschenk."