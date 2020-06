Ein Ständchen vom Heeresmusikkorps Veitshöchheim

Das Heeresmusikkorps der Bundeswehr absolviert normalerweise über 140 Auftritte im Jahr im In- und Ausland. Aufgrund der Corona-Beschränkungen gab es keine Möglichkeiten, zusammen zu proben oder sogar Konzerte zu geben.

Auf Anregung des Bamberger Landrats Johann Kalb (CSU) tourte das Musikkorps stattdessen durch die elf Pflege- und Seniorenheime des Landkreises Bamberg.

Für die Musikerinnen und Musiker unter der Orchesterleitung von Oberstleutnant Roland Kahle ergab sich dadurch eine schöne Gelegenheit für die musikalische Unterhaltung der Bewohnerinnen und Bewohner zu sorgen und gleichzeitig nicht aus der Übung zu kommen.

Ein Stunde Musik

Unter dem Motto "Mit Liebe zur Musik die Zuschauer begeistern" gab das Musikkorps aus Veitshöchheim kürzlich auch vor dem Buttenheimer Seniorenzentrum ein einstündiges Konzert.

Das Musikkorps erfreute dabei die Zuhörer in einer kleineren Besetzung mit einem kurzweiligen und bunten Programm. Zu hören gab es Traditionsmärsche, klassische sinfonische Blasmusik, Filmmusik, aber auch Rock, Pop und Swing. Buttenheims Bürgermeister Michael Karmann (CSU) dankte allen Beteiligten für den gelungen Auftritt. Darüber hinaus bedankte er sich in deisem Zusammenhang bei den "Helfenden Händen" der Bundeswehr, die in Buttenheim, wie auch in verschiedenen anderen Einrichtungen, das Pflegepersonal unterstützt haben.