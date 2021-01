Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und drei weitere Todesfälle. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 81 und 87 Jahren, die in Kliniken verstorben sind, sowie um einen 91-jährigen Mann, der in einer stationären Einrichtung mit der Infektion verstorben ist. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 44, wie das Landratsamt am gestrigen Freitag mitteilte.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 1996 (Stand: 8. Januar, 12 Uhr). 1668 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 284 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. In häuslicher Isolation befinden sich 376 Personen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 137,5. "Das Ministerium orientiert sich bei der Bestimmung von Hotspots an diesem Wert", unterstreicht das Landratsamt.

Das Ausbruchsgeschehen im Landkreis gilt laut Behördenangaben nach wie vor als diffus. Bei den Neuinfektionen handelt es sich um Personen verschiedener Altersgruppen, verteilt auf den gesamten Landkreis. Sowohl Kinder als auch junge Erwachsene sowie Personen im mittleren Erwachsenenalter und Senioren wurden positiv getestet. Viele Infektionen erfolgten offenbar am Arbeitsplatz und im familiären Bereich, oft sind ganze Familien betroffen.

Was ist zu tun, wenn man eine Ansteckung befürchtet? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/oder an Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen mit dem Mediziner besprechen, wird geraten. red