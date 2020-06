Digitale Seelenstreichler für daheim

Marion Krüger-Hundrup Pfarrerin Anette Simojoki weiß nur zu gut, dass sie sich kümmern und interessieren muss. Dass sie die Menschen spüren lassen muss, dass Glaube und Kirche ihr Leben bereichern. Gerade in Corona-Zeiten. Die Pfarrerin der Erlösergemeinde weiß auch, dass die Probleme Überalterung, Relevanzverlust und Mitgliederschwund durch Corona noch klarer hervortreten. Doch Anette Simojoki duckt sich nicht einfach weg. Anstatt sich damit abzufinden, dass das Gemeindeleben coronabedingt auf Sparflamme läuft, packt die Pfarrerin kreativ und mutig an. Begibt sich innovativ auf ein Feld, das sie seit dem Lockdown am 16. März beackert.

Trotz als Antrieb

"Es war Trotz, der uns antrieb. Wir wollten trotzdem etwas Neues ausprobieren", fasst Simojoki die Herausforderung zusammen, auch mit Abstandsvorschriften, ausfallenden Gottesdiensten oder Versammlungen den Kontakt zu den 5500 Gemeindemitgliedern aufrecht zu halten. Die Lösung wurde im zehnköpfigen Team aus den Hauptamtlichen der Erlösergemeinde und ehrenamtlichen Kirchenvorständen geboren: "Wir wollten geistliche Begegnungen ermöglichen und weitertragen", sagt die Pfarrerin zu dem ideenreichen Angebot.

Täglich veröffentlicht die Erlösergemeinde auf ihrer Homepage und auf Facebook kleine Andachten und geistliche Impulse zum Hören, Sehen, Nachdenken, Beten, mit Bildern oder Musik. Pfiffig gemachte Videos werden somit zu digitalen Seelenstreichlern, die große Resonanz hervorrufen: "Wir haben inzwischen einen Stamm von Gemeindegliedern, die unser Angebot täglich nutzen", freut sich Pfarrerin Simojoki über die erfolgreich geknüpften Verbindungen.

Und darüber, dass das engagierte Team unverdrossen neue technische Errungenschaften nutzt, um Gemeinde auch zu Hause zu ermöglichen. Tüftler sind am Werk, die alle virtuellen Chancen ausschöpfen, um aus der Not eine Tugend zu machen. "Wir übersehen dabei nicht die Gefahren der sozialen Medien, sondern reflektieren immer, ob das passt, was wir tun", betont Simojoki. Allerdings sei es eine Aufgabe der Kirche, mit Digitalisierung umzugehen und das Neuland zu betreten. Und dabei nicht zu vergessen, dass "wir in erster Linie Kirche der persönlichen Begegnung sind", und Videos oder Livestream-Gottesdienste (auch übertragen vom Fränkischen Tag) nicht die Gemeinschaft ersetzen.

Doch für Menschen, die nicht mehr in die Kirche kommen können oder wollen, sei das Online-Angebot wichtig, so die Pfarrerin. Das merke sie auch an der neuen Möglichkeit, eine Kurzandacht am Telefon anzuhören. Unter der Ortsnetznummer 0951/29909622 laden 24 Stunden lang - im dreitägigen Wechsel - gute Gedanken dazu ein, sich auf einen geistlichen Weg zu machen.

Natürlich hält die Erlösergemeinde in diesen Zeiten auch analogen Kontakt zu Gemeindemitgliedern. Die Pfarrerinnen schreiben Briefe an ältere Menschen, Ehrenamtliche organisieren Hilfe beim Einkaufen oder sonstigen Botengängen, Trauer- und Sterbebegleitung sowie generelle Gesprächsangebote erreichen die Menschen. Seit Mai sind auch wieder öffentliche Gottesdienste - wenn auch ohne Abendmahl - unter Einhaltung der Hygienevorschriften auf der Sonntagsordnung. Ganz davon abgesehen steht die Erlöserkirche jedem für das persönliche Gebet von 8 bis etwa 22 Uhr offen: "Es kommen mehr Leute als vor Corona", sagt Pfarrerin Simojoki.

Ideen gehen nicht aus

Sie lädt dazu ein, am heutigen Samstag ein bemerkenswertes Jubiläum mitzufeiern: Nämlich das 100. Video, das auf die Homepage gestellt wird (www.erloeserkirche-bamberg.de).

"Seid hundertfach gesegnet, gebt hundertfach den Segen weiter!", bittet die Pfarrerin für das Team, das sich für dieses Jubiläumsvideo Erstaunliches hat einfallen lassen. Und dem die Ideen offensichtlich nicht ausgehen. Denn "wir setzen auch den 200. Impuls!", lacht Anette Simojoki.