Sulzthal — Das "Sulzler Kreuzkirchle" war ein bekannter Wallfahrtsort und wurde von Wallfahrern von weit her, sogar aus Nürnberg, besucht. Sie suchten hier die Vergebung ihrer Sünden oder Erhörung ihrer Anliegen. Die Kreuzkapelle ist seit dem 16. Mai 1451 urkundlich nachweisbar und wurde 1711 vergrößert. 1897 renovierte Kunstmaler Michael Schmitt, ein geborener Sulzthaler, die Kapelle innen und fertigte das Deckengemälde an.

Martha Seufert, geborene Weingart, kennt sich mit der Historie der Kapelle besonders gut aus und erfüllt die Aufgaben rund um das Kirchle schon in der 3. Generation. "Ich bin mit meinem Vater Alois Weingart, der 1980 verstarb, quasi in die Aufgaben reingewachsen", sagt Seufert. Und er hätte es schon von seinem Vater August Weingart übernommen, der 1920 mit der Betreuung begonnen hat. Zu den Aufgaben gehörten das Saubermachen der Kapelle und des Umfeldes, der sonntägliche Schließdienst und die Betreuung bei den Festtagen "Sebastiani" im Januar und "Kreuzerhöhung" im September. Martha Seufert erinnerte sich, wie vor der Dachsanierung der Schnee zwischen den Ziegeln reingeweht worden sei. Zum Entfernen sei ein extra schmaler Korb genutzt worden, denn ein normaler hätte nicht durch die Luke gepasst. Außerdem hätte man im Dachstuhl nur auf Bohlen laufen dürfen und finster sei es dort auch noch gewesen. Für ihre Verdienste um die Kreuzkapelle hatte Martha Seufert 2010 das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten und eine Ehrung des Marktes Sulzthal erhalten. Elmar Schmidt hat ein neues Fotobuch über das "Sulzler Kreuzkirchle" herausgebracht. Das überreichte ihr Bürgermeister August Weingart, weil sie ihr Amt nun in jüngere Hände übergibt. Bürgermeister Weingart bezeichnete es als Glücksfall für die Gemeinde, wenn jemand ein solches Amt über so lange Zeit ausführe. Dazu gehöre ein hohes Engagement und auch Liebe zur Kreuzkapelle. Die Aufgabe gehe in gute und verantwortungsbewusste Hände über. Erhard Tremer, der Neffe von Martha Seufert, hat schon öfters ausgeholfen und sieht ab sofort beim "Kreuzkirchle" nach dem Rechten.