Unter dem Motto "Be(e) a hero" steht das Sommerferienprogramm, zu dem die Geschwister-Gummi-Stiftung und der Jugendmigrationsdienst der Jugendwerkstatt Kulmbach einladen. Vorgesehen sind viele Aktionen rund um die Biene, angesprochen sind junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund im Alter von zwölf bis 27 Jahren. Mit im Boot ist der Bund Naturschutz als Projektpartner.

Vanessa Druse-Baum stellte bei einem Treffen der Helfer den neuen Jugendmigrationsdienst vor. Das Angebot schließe an das Vorgängerprojekt "Brückenbauer" an. Verändert habe sich nur, dass jetzt alle jungen Menschen mit Migrationshintergrund beraten und begleitet werden, egal wo sie herkommen.

Sabine Mücke von der BN-Geschäftsstelle verwies auf die enge Kooperation der Umweltschule "Schlönz". Sie werde das Ferienprogramm mit Anna Julia Weber vom Naturerlebnishof in Hummendorf und dem Imker Manfred Reitmeier aus Trebgast unterstützen.

"Für uns sind Bienen sehr wichtig. Ohne sie würde die ökologische Vielfalt schrumpfen, da sie mit anderen Insekten durch ihre Bestäubung die Vermehrung von Pflanzen sicherstellen", so Mariola Kemnitzer vom Jugendmigrationsdienst. Die Hälfte der über 560 in Deutschland lebenden Wildbienenarten sei gefährdet, deshalb hielt sie es für wichtig, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was für Schäden die Menschen in der Natur und Umwelt anrichten können.

Bei dem Ferienprogramm soll gezeigt werden, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass nicht mehr so viele Bienen sterben. Das interkulturelle Angebot ist kostenfrei. Auch die Verpflegung und ein Shuttle-Service zur Umweltschule nach Schlömen sind gratis.

Die Angebote laufen vom 2. bis 6. August und vom 9. bis 13. August, jeweils von 9 bis 15 Uhr, in der Negeleinstraße 11 und in Schlömen. Nähere Infos bei Vanessa Druse-Baum (Telefon 09221/804-195) oder Mariola Kemnitzer (804-454).

Anmeldungen sind bis 28. Juli per E-Mail an jmd@gummi-stiftung.de möglich. red